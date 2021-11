"I cantieri dell'identità", incontro al Palazzo Panitteri per valorizzare borghi e paesi

Prezzo non disponibile

“I Cantieri dell’identità. Paesi, borghi e piccole patrie di Sicilia” è il tema della convention in programma sabato 13 novembre alle 10,30 a Palazzo Panitteri a Sambuca di Sicilia.

Si tratta di un progetto dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana che ha lo scopo di monitorare e mettere in rete, in un circuito virtuoso, le identità locali siciliane, con particolare riferimento ai paesi e ai borghi dell’Isola con popolazione inferiore ai diecimila abitanti.

Prevista la partecipazione dell’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana Alberto Samonà, del sindaco di Sambuca Leonardo Ciaccio, di Pippo Simone, vice presidente nazionale de “I borghi più belli d’Italia”, di Salvatore Bartolotta, coordinatore regionale de “I borghi più belli d’Italia” in Sicilia, dell’assessore comunale alla Cultura Giuseppe Cacioppo e di Gori Sparacino, esperto in sviluppo locale.

Saranno tutti portatori delle loro esperienze, interlocutori privilegiati ai quali viene affidato il compito di evidenziare la forza della specificità del loro territorio e la potenzialità dello stesso, in una narrazione che vuole, da un lato, fare il punto sul già esistente, dall’altro promuovere nuove visioni e strategie per il futuro, in una ritrovata sinergia con l’assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

“Oggi abbiamo la possibilità - sottolinea l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà – di permettere che la nostra storia e la nostra tradizione, espressioni dell’identità dei luoghi, diventino elementi fondanti per costruire il futuro della Sicilia”.