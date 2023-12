“Canta Rò”: due settimane di musica, spettacoli ed iniziative culturali per celebrare Rosa Balistreri

Dal 15 al 28 dicembre 2023 va in scena a Licata “Canta Rò”. Due settimane di musica, spettacoli ed iniziative culturali per celebrare la cantante folk licatese Rosa Balistreri e la musica popolare siciliana. Un ricco cartellone di eventi realizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Balsamo, che ha in programma una serie di iniziative volte alla promozione e alla valorizzazione della figura della celebre cantante licatese. Di scena musicisti, cantanti e artisti che, con le scuole e le associazioni del territorio, animeranno le vie e le piazze del centro storico di una città immersa nell’atmosfera natalizia.

Si comincia la sera del 15 dicembre con un artista d’eccezione: il cantautore e polistrumentista siciliano Mario Venuti che con il suo sound raffinato incanterà il pubblico a partire dalle ore 21.30 in piazza Progresso.

Sabato 16 alle ore 17.30, in piazza Elena, andrà in scena lo spettacolo di Opera dei Pupi “Alcina”, a cura della Compagnia Brigliadoro e a seguire, alle ore 22, il concerto del Gruppo R.G.S.

Domenica 17 a partire dalle ore 17.15, presso la chiesa di Sant’Angelo, sarà la volta del “Natale in Rosa - I Canti Natalizi di Rosa” e della “Proiezione dei Video Originali di Rosa” a cura del Centro Studi di Cultura Siciliana e del Meridione. In piazza Elena dalle ore 21, si esibirà il “Musicantore” Fulvio Cama che accompagnato dalla sua band presenterà alcuni brani inediti di Rosa Balistreri e a seguire Antonio Zarcone & Fabulanova Folk Ensemble.

Martedì 19 in piazza Elena, a partire dalle ore 18,30, “le Scuole cantano Rosa” con l’esibizione degli studenti delle scuole del territorio (Istituti Comprensivi “Guglielmo Marconi, Giacomo Leopardi, Francesco Giorgio e Liceo “Vincenzo Linares”). A seguire, dalle ore 22, il concerto della Sparda Band.

Mercoledì 20, alle ore 22 in piazza Elena toccherà alla One Way Band in concerto e venerdì 22, alle ore 21, salirà sul palco la Just Madness Band.

Sabato 23 dalle ore 19 il Gruppo Folk Itinerante “Kisti Semu” animerà il Centro Storico con canti e balli, dopo, in corso Vittorio Emanuele alle ore 21, andrà in scena il “Cuntastorie” Mel Vizzi con i “Cunti di Rosa”.

Martedì 26, in piazza Elena alle ore 21, l’”Omaggio a Rosa Balistreri” ad opera della I Canti e Cunti Band e il giorno seguente, sempre in piazza Elena alle ore 21, Belice Folk Studio tributerà l’”Omaggio alla Musica Folk Siciliana.

Giovedì 28 dicembre, a chiudere gli eventi, il “Festival Regionale delle Zampogne” a cura del Gruppo Folk “A Lanterna”.

Nel corso degli eventi con “Le Carrozze di Rosa” sarà possibile visitare i Luoghi di Rosa e si potrà assistere dal vivo alla realizzazione di un murales dedicato a Rosa Balistreri dall’artista licatese Desirè Di Liberto.