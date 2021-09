Si avvia alla conclusione il festival "Collegamenti": ecco gli eventi in programma

Si concluderà questa sera "Il Festival della Legalità – Collegamenti". Il sipario cala nel giorno dell’omicidio, ad opera di Cosa Nostra, del giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano (era il 1988).

Fino alle ore 18 sarà possibile ammirare la Ford Fiesta amaranto del giudice Rosario Angelo Livatino. Ieri, a partire dal primissimo pomeriggio, s’è registrato un autentico boom di visite: oltre alle scolaresche e ai canicattinesi, a centinaia sono giunti da ogni parte della provincia, ma non solo. Per l’intera notte, al centro culturale San Domenico è rimasto il presidio dell’Arma dei carabinieri.

Alle ore 19, l’ultimo incontro sarà dedicato a “Che fine ha fatto la magistratura”. Ospite della serata sarà il pm Gaetano Paci che, come Livatino, è di Canicattì. Paci dopo essersi occupato di delicata inchieste antimafia a Palermo, è procuratore aggiunto a Reggio Calabria. Con lui converseranno i giornalisti Salvo Palazzolo (La Repubblica) e Alan Scifo (Tpi, La Repubblica-Palermo, Il Fatto quotidiano, L’Espresso). Ma ci saranno – per un diretto faccia a faccia - anche gli alunni della scuola media “Giovanni Verga” di Canicattì che, guidati dalla docente Sonia Milioti, si sono preparati a prendere consapevolezza dei concetti di legalità e giustizia, comprendendo a pieno l’importanza della memoria e dell’operato dei magistrati.

Alle ore 20,30, “Dance me to the end of the world”: una performance di danza sarà realizzata dai partecipanti al workshop.

E alle ore 22, nel giardino del centro culturale San Domenico, il concerto di Rita Botto, accompagnata da Alexandra Dimitrova, Carlo Cattaneo e Giuseppe Finocchiaro. La cantante catanese, con la sua voce di donna mediterranea, racconterà storie e sentimenti di un’antica terra.

L’accesso al festival sarà garantito solo in presenza di certificazione verde Covid-19 (Green pass). Verranno rispettate tutte le normative anti-contagio attuali. Il numero dei posti sarà limitato e sarà possibile prenotare il proprio ingresso al seguente link: bit.ly/collegamenti2021