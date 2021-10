Riapre la cappella del beato Livatino: ecco quando sarà possibile visitarla

Riapre oggi, e durerà fino al 2 novembre, la cappella del beato Livatino, al cimitero di via Nazionale a Canicattì. L’apertura sarà assicurata dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18.

L’iniziativa è dell'associazione Onlus “Amici del giudice Rosario Angelo Livatino”, in stretta collaborazione con i gruppi di aggregazione laicale e il clero di Canicattì. A mobilitarsi anche i volontari dell’istituto Santa Famiglia, centro Aiuto alla Vita, Volontari Vincenziani, Rinnovamento nello spirito, Focolarini, Tenerezza, Azione Cattolica San Francesco. L’apertura della “Cappella Livatino Corbo” si inserisce nella prima solennità liturgica del beato Rosario Angelo Livatino – magistrato martire che è stata celebrata ieri in cattedrale ad Agrigento.

Per oggi, alle ore 17, è previsto - nel salone delle suore Vocazioniste di via Domenico Cirillo - l'appuntamento "“Rosario Angelo Livatino tra testimonianza e profezia”: catechesi a cura di don Giuseppe Livatino (già postulatore diocesano causa Livatino). Domani, alle 19, nella parrocchia San Francesco di Canicattì, si terrà “Beati voi!”: omaggio musicale e canoro in onore di tutti i santi e beati a cura dell’Azione Cattolica della parrocchia San Francesco.

