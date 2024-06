Campo di animazione missionaria itinerante: tutto pronto per "Week alm 2024"

Prezzo non disponibile

Si chiama "Week alm 2024" ed è il campo di animazione missionaria itinerante che, organizzato dall'associazione laicale missionaria Ets con i suoi volontari insieme all'Arcidiocesi, di terrà ad Agrigento dall'1 all'8 luglio. "È la prima volta che l'Arcidiocesi collabora con i volontari dell'associazione laicale. La vostra partecipazione rivela il desiderio di essere protagonisti attivi e responsabili nel mondo, promotori dei temi che avete scelto e che ci riguardano tutti in prima persona - ha detto l'arcivescovo - . Vi invito quindi a dare il vostro apporto creativo e coinvolgente all'animazione e al dialogo con quanti incontrerete sul nostro territorio, nessuno escluso, ricercando vie, luoghi e modalità sempre più appropriate alle sfide e opportunità che il nostro tempo complesso, ma anche stimolante, ci offre. Auspico che da questo evento scaturisca una più piena consapevolezza della nostra missione cristiana e una più viva docilità alla forza dello Spirito Santo, affinché tutta l'azione della Chiesa e ogni iniziativa pastorale siano vissute in una dimensione missionaria di testimonianza e di annuncio. Invoco la celeste protezione di Maria, Regina delle Missioni, e del Beato Rosario Livatino. Benedico di cuore voi e quanti incontrerete sul vostro cammino".

Il tema scelto è: "Mediterraneo: insieme per conoscere, riflettere, pregare, promuovere la giustizia e seminare la pace". Obiettivo di questa settimana sarà fare esperienza con le varie realtà presenti sul territorio agrigentino, comprendendone le fragilità e le potenzialità, attraverso degli incontri con i suoi testimoni, per condividere, discutere e approfondire i temi cari alla "Missione". I partecipanti, che hanno accolto l’invito e aderiscono all’iniziativa, provengono da diverse Diocesi italiane. Arriveranno in città: Stefania Rosa Di Terlizzi e Lucia Preve dalla Diocesi di Torino, Graziella Piscopo E Perpetua Nsenje (Zambiana) dalla Diocesi di Roma, Angela Convertini con il marito Bahador Rambaran (Mauriziano) e la figlia Anoush Alessia Rambaran dalla Diocesi di Bari-Bitonto, Maria Grazia Spinelli dalla Diocesi di Oria, Graziana Scalco e Suor Yuliana Anunut (Indonesiana) dalla Diocesi di Vicenza, Alessandra Venturini dalla Diocesi di Treviso e Cinzia Broggiato dalla Diocesi di Padova.

La Week Alm - con i suoi appuntamenti itineranti - avrà inizio martedì 2 luglio con la visita al Muetàn col percorso "Tanzania un angolo di mondo per leggere il mondo" a cura di Mimmo Gambino volontario Alm. La visita alla biblioteca Lucchesiana guidata dal direttore don Angelo Chillura. Nel pomeriggio gli ospiti seguiranno l'itinerario Arte e fede guidato da Domenica Brancato, direttrice del museo Diocesano. Alle ore 20, nel chiostro del seminario arcivescovile, l'arcivescovo Alessandro Damiano inaugurerà ufficialmente l'apertura della Week Alm 2024 con la mostra missionaria Alm e il saluto di benvenuto ai partecipanti. La serata sarà animata da una rappresentanza del gruppo folk Val d'Akragas di Agrigento, diretto dal maestro Lello Casesa, e saranno eseguiti brani voce e violoncello dai professori Eleonora Tabbì voce e Mauro Cottone violoncello. Per l'occasione verrà proiettato il video "Viva la vita" degli studenti di archi del liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento. Durante la serata interverrà anche la referente diocesana del servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa CattolicaNunzia Licata.

Mercoledì 3, alle ore 17, i partecipanti si trasferiranno a Porto Empedocle dove è prevista l'accoglienza della reliquia del beato Rosario Angelo Livatino presso la parrocchia Santissima Trinità. Alle 17:30 don Giuseppe Cumbo, vicario generale, introdurrà la figura del beato Rosario Livatino e alle ore 18 presiederà la santa messa. Al termine la serata proseguirà con il concerto del coro polifonico interparrocchiale Empedoclino "Santa Teresina di Lisieux" diretto da don Gioacchino Falsone, la presentazione del libro "Rosario Livatino" di Marilisa Della Monica e la mostra missionaria con le testimonianze a cura dei volontari Alm.

Giovedì 4, alle 10, il gruppo sarà accolto dalla comunità della città di Realmonte e alle ore 10:30, nei locali della parrocchia di San Domenico, don Stefano Nastasi e don Fabio Majorana (già parroci di Lampedusa) terranno un incontro sui migranti alla luce della loro esperienza. Alle ore 13 condivisione del pranzo a sacco insieme alla comunità dei migranti presenti a seguire la visita alla splendida Scala dei Turchi. Il programma proseguirà alle ore 19 nella parrocchia Maria Santissimo della Catena di Villaseta con la celebrazione rucaristica presieduta dal frate cantautore Giuseppe Di Fatta dell'ordine dei frati minori il quale alle 20 terrà un momento di riflessione con un "Concerto-Preghiera". Durante la serata sarà anche allestita la mostra missionaria con le testimonianze dei volontari Alm.

Venerdì 5, alle 10. ad Agrigento nei locali di via Barone 2/A, il direttore della Caritas Diocesana Valerio Landri e la sua equipe presenteranno le attività promosse dalla Caritas e dalla Fondazione Mondoaltro. Alle 16, in seminario, si terrà un incontro sul tema dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso a cui seguirà alle 18 l'incontro con la comunità islamica cittadina nella moschea di Agrigento di piazza Ravanusella.

Sabato 6, alle 19, nella chiesa all'aperto della parrocchia di San Leone, don Aldo Sciabbarrasi direttore del centro per la missione presiederà la santa messa animata dal coro diocesano diretto dalla maestra Graziella Fazzi. Alle 20, al porticciolo di San Leone, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari, avrà inizio una fiaccolata in memoria dei migranti morti in mare che raggiungerà piazzale Giglia dove verrà fatto l'omaggio floreale ai caduti in mare e a seguire il concerto del coro diocesano diretto dalla maestra Graziella Fazzi. Hanno già comunicato la loro adesione alla fiaccolata i Laici comboniani di Agrigento e i volontari di Nyumba Yetu Onlus.

Domenica 7, mattinata dedicata ai festeggiamenti del "Santo nero" tra fede, tradizioni popolari e folklore. Alle 9, il gruppo parteciperà alla santa messa al santuario San Calogero. Nel pomeriggio la visita al parco archeologico della Valle dei Templi. Nella giornata di lunedì 8 luglio i partecipanti faranno rientro nelle loro diocesi.