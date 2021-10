"Avvio del cammino sinodale Diocesano": in Cattedrale la prima memoria liturgica dedicata a Livatino

Prezzo non disponibile

Il 29 ottobre alle 17 la prima memoria liturgica del beato martire Rosario Angelo Livatino ad opera della Chiesa agrigentina.

Nella Cattedrale di San Gerlando, dopo un breve momento di preghiera, l’Arcivescovo mons. Alessandro Damiano presenterà le linee guida del cammino e il delegato diocesano, don Gaetano Montana, offrirà le indicazioni pastorali.

Seguirà la Celebrazione Eucaristica.

“Nel rispetto delle vigenti norme per il contenimento della pandemia - si legge in una nota - l’invito è rivolto a tutti i presbiteri e i diaconi, ai religiosi e alle religiose e a tre rappresentanti per ogni parrocchia”.