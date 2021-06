Ribera, il 16 giugno si presenta il libro “Camicette Bianche” di Ester Rizzo

Sarà presentato il prossimo 16 maggio presso la sede di Sicilytude, in via Pasciuta, il libro "Camicette Bianche", che narra la storia tragica del rogo della "Triangle Waist Company" di New York nel quale morirono 146 lavoratori di cui 126 donne, tra cui 38 italiane, di cui 25 di origine siciliana.

Per ricordare le operaie perite nell’incendio della Triangle ed onorarne la memoria, Ester Rizzo ha scritto un libro per dare dignità a quelle morti, dando a ciascuna vittima un nome, un cognome e una storia da raccontare. La presentazione, promossa dall’assessorato alle pari opportunità, guidato dall’Assessore Mariella Ragusa, era in programma per l’8 marzo, ma è stato posticipato per via delle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus. Avverrà alla presenza dell’autrice e del sindaco Matteo Ruvolo, presso Sicilytude (Ribera - via Pasciuta 1) mercoledì 16 maggio alle

17:30.