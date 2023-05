“Un calcio per la legalità”: allo stadio Esseneto il torneo dedicato alla memoria di Sergio Loreto

Il 21 maggio dalle 9 in poi, allo stadio Esseneto di Agrigento, è im programma il il torneo “Un calcio per la legalità” in memoria di Sergio Loreto. A sfidarsi saranno le squadre della polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza, palestra Wellness e “Amici di Sergio”. Tutte le partite, dalle fasi eliminatorie alla finale, si svolgeranno in una singola giornata. Le partite di calcio a 11 avranno una durata di 25 minuti ed ogni squadra potrà avere un massimo di 20 partecipanti. Al termine della fase eliminatoria, le prime quattro squadre che otterranno più punti accederanno alle semifinali. Al termine del torneo saranno premiate le prime 4 classificate, il miglior portiere e il miglior marcatore.

Gli organizzatori consegneranno a tutti i partecipanti le maglie del torneo.