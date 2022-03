Lotta al bullismo, la polizia presenta agli studenti il servizio “Youpol” per segnalare gli abusi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Si chiama "Youpol" l'applicazione per smartphone che consentirà ai ragazzi di segnalare tempestivamente episodi di bullismo a scuola. Il servizio sarà presentato venerdì 4 marzo alle 10 nell’aula magna del plesso Reale di Fontanelle, nel corso di un incontro tra alcune classi della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento e i rappresentanti della polizia di Stato Giovanni Minardi (vice questore aggiunto e capo della Squadra mobile di Agrigento) e Manuel Montana, dirigente delle Volanti.

Gli alunni avranno modo di conoscere le diverse articolazioni della polizia di Stato e le funzioni svolte a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini.

IMontana approfondirà temi relativi alla sicurezza stradale mentre Minardi affronterà argomenti sul bullismo, sul cyberbullismo e sui terribili effetti che l’uso di alcol e di stupefacenti causano nei giovani.

Poi verrà presentata l’applicazione "Youpol" che permette di interagire con la polizia inviando segnalazioni (video, audio, immagini e testo) relative a episodi di bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti e violenza domestica.

I contenuti trasmessi all'ufficio di Polizia in modalità geolocalizzata consentiranno di conoscere in tempo reale il luogo e i dettagli degli eventi.



"Educare alla legalità - ha detto il preside Alfio Russo - significa elaborare e diffondere la cultura dei valori civili".