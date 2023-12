Rapper e cantautore prodigio: Bresh si esibisce al Koveed prima della vigilia di Natale

Prezzo non disponibile

Una serata speciale in tema natalizio al Koveed Disco Club di Racalmuto in contrada Zaccanello sulla strada statale 640: la maxi discoteca che continua ad accendere le notti dance in provincia di Agrigento. Sabato 23 dicembre, dalle 22,30, un evento che vedrà la partecipazione speciale del rapper e cantautore ligure Bresh.

In consolle ci saranno Jody Corbo, Balza e Peppe La Rosa con le voci di Mixo e Gabriele Bonetta.

Bresh, pseudonimo di Andrea Brasi, nato a Genova nel 1996, appartiene al collettivo “Drilliguria” insieme ai più noti talenti del rap ligure. Quest’anno ha ricevuto il Premio Lunezia per il valore musical-letterario del brano “Altamente mia”. La sua carriera artistica ha avuto inizio nel 2012 mentre il 2023 è stato un anno particolarmente proficuo, iniziato con la pubblicazione del singolo “Guasto d'amore” che parla del rapporto d'amore con la sua squadra del cuore, il Genoa, divenendo anche un coro da stadio. Grandissimo successo, poco prima dell’estate, per “Parafulmini” cantato con Ernia e Fabri Fibra.

A settembre è arrivato il singolo “Nightmares” in collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari.

Il suo genere musicale si accosta essenzialmente al rap. Molto caratteristica nei suoi testi la volontà di avere un peso sociale, riflettere quelli che sono i problemi odierni della società ma anche di se stesso. Molti dei suoi brani si possono definire autobiografici, come ad esempio “Andrea” che lui definisce un brano “di rappresentanza”. Ed “Andrea”, tra l’altro, è uno dei brani più rappresentativi di Fabrizio De Andrè che Bresh ha scoperto e amato fin da giovanissimo.

