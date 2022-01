Borse di studio “Gregorio d’Agrigento”, la cerimonia di consegna a Casa Sanfilippo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Si svolgerà lunedì 31 gennaio alle 17, a Casa Sanfilippo in via Panoramica dei Templi, la cerimonia di consegna delle borse di studio "Gregorio d'Agrigento" che dal 2017 vengono attribuite daIl Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Si tratta di un'iniziativa finalizzata a sostenere la pubblicazione di una tesi di laurea, dottorato o specializzazione su tematiche inerenti l’archeologia ed il paesaggio della Valle dei Templi.

Quest’anno sono stati assegnati due premi: il primo alla tesi di specializzazione in archeologia discussa da Michael Benfatti presso l’Università di Bologna, dal titolo “Architettura simulata e cultura visuale. La casa IIIM di Agrigento: un caso di sincretismo culturale”; il secondo alla tesi di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio discussa da Daniele Lentini, presso il Politecnico di Milano, dal titolo “Un Parco agricolo per la Valle dei Templi di Agrigento: progetto di restauro e valorizzazione del paesaggio”.

I due lavori saranno presentati dal professore Giuseppe Lepore dell’Università di Bologna e dalla professoressa Alberta Cazzani del Politecnico di Milano.