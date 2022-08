Ritorna il “Borghi dei tesori Fest: un altro weekend alla scoperta dei monumenti dimenticati

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 27/08/2022 al 28/08/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Nel weekend del 27 e 28 agosto si replica con il “Borghi dei tesori Fest” e così pure il prossimo, il 3 e 4 settembre.

In provincia di Agrigento si può andare a Naro dove il castello Chiaramontano si affaccia sul borgo barocco. Oppure si può raggiungere il “Mazzallakkar” che anche quest’anno è risorto dalle acque del lago Arancio a Sambuca: al tramonto è di una bellezza che innamora. Mentre a Portopalo si sale in barca per raggiungere la fortezza spagnola sull’isoletta di Capo Passero, né più né meno alla maniera dei corsari.

Ed ancora: a Montevago la memoria del terremoto è diventata street art, ma le macerie della Madrice possiedono una forza immensa; a Caltabellotta riapre le porte la casa rabbinica con i resti della sinagoga, grande exploit di quest’anno, ma bisogna visitare anche l’atelier dello scultore Rizzuti; a Burgio si può partecipare ad un’unica passeggiata ma è talmente piena di luoghi da vedere, di gente da incontrare, che si ritornerà a casa più che soddisfatti. Gettonatissimi i percorsi nella natura, per scoprire anfratti, pianure e cascatelle: a Santo Stefano Quisquina si può già prenotare un inedito tour verso le sorgenti del prossimo weekend. E spesso proprio i trekking condurranno alle necropoli monumentali. Come l’incredibile tomba del Principe, scavata nel gesso, a Sant’Angelo Muxaro dove si potrà anche fare una passeggiata al tramonto che, oltre alla tomba, comprende l’area archeologica percorrendo un sentiero panoramico con vista sulla valle del fiume Platani e sui monti Sicani.

E sul fronte degustazioni si potrà andare a Bivona tra le vanedde medievali per assaggiare la famosa pesca locale; sui Sicani, a Santo Stefano Quisquina, degustazione di formaggi pecorini al caseificio Li Chiani vicino ai luoghi di santa Rosalia.

La formula è sempre la stessa: sul sito www.leviedeitesori.com si possono acquistare i biglietti per le visite multiple o singole, mentre per esperienze e passeggiate ci sono coupon dedicati.