Ecco il “Borghi dei tesori roots festival”: tutte le destinazioni per il primo fine settimana di escursioni

Per 3 weekend, dal 10 al 12 maggio, dal 17 al 19 e dal 24 al 26 dello stesso mese, per scoprire i luoghi e le tradizioni che sono testimoni dell’emigrazione in Sicilia: musei, conventi, artigiani, luoghi di memoria che gettano un ponte con gli 8 milioni di siculo-discendenti sparsi per il mondo. Si potranno seguire laboratori gastronomici, partecipare a percorsi per i vicoli, ripercorrere le proprie radici.

Perché la Sicilia si scopre mettendo in campo tutti e cinque i sensi, nessuno escluso. Quest’anno il festival Borghi dei Tesori non solo anticipa la sua quarta edizione alla primavera, ma si lega con forza all’anno del turismo delle radici, progetto del ministero degli Esteri attraverso la sua antenna territoriale, Italea Sicilia, guidata da Laura Anello, presidente della Fondazione “Le vie dei tesori”.

Dove andare in provincia di Agrigento

A Sambuca di Sicilia si va per cortili, vigneti e “purrere” sciprendo i sapori carnosi delle “Minne” di vergini del borgo. Ma ci sarà da ammirare il famoso corredo della tomba della regina di Monte Adranone che il museo Salinas ha riconsegnato al borgo. Poco lontana c’è Montevago dove è viva ancora la memoria del terremoto del 1968. La cittadina si è trasformata in un museo en plein air di murales dal forte significato etico che si stringe attorno all’antica Matrice.

Sull’altro fronte, a Burgio, si scoprirà come si fonde una campana, ma anche che la cripta dei Cappuccini conserva alcune delle mummie meglio conservate dell’isola. A Caltabellotta, invece, si potrà accarezzare un antichissimo fonte battesimale con la croce templare, oppure ammirare i lavori impalpabili delle ricamatrici e affiancare le opere dello scultore Salvatore Rizzuti con gli antichi reperti. Raggiungendo la costa e arrivando a Siculiana si troverà la città degli innamorati e dei tramonti. Qui sono stati recentemente portati i primi documenti del nuovo museo dedicato ad Ayrton Senna che era originario di questo borgo.

Nell’entroterra della provincia agrigentina si visiterà poi Cammarata, in cerca di tesori sulle tracce della domina Lucia la normanna. Si salirà a Monte Cammarata, la vetta più alta dei Sicani per perdersi tra neviere e antichi marcati, i tipici ricoveri in pietra per le pecore. A Santo Stefano Quisquina si annuncia una sola visita imperdibile al santuario di Santa Rosalia e verrà spiegato il momento esatto in cui “caglia” la ricotta.

Ulteriori informazioni e prenotazioni su www.leviedeitesori.com.