“Borghi dei tesori roots fest”: ultimo weekend tra sapori e bellezze del territorio, ecco dove andare

Terzo e ultimo weekend, dal 24 al 26 maggio, per scoprire tradizioni, percorsi, ricette, artigiani nell’ambito di “Borghi dei tesori roots fest”.

A Santo Stefano di Quisquina sabato si visiterà il borgo soffermandosi sui suoi murales (quello di Andrea Buglisi è dedicato a Icaro en travesti) e domenica si assaggerà un particolarissimo pecorino dop durante un picnic in quota, raggiungendo l’azienda Ferranti a 900 metri d’altezza. Siamo nel cuore dell’Agrigentino: se a Cammarata si andrà in cerca di tesori sulle tracce della domina Lucia la normanna, passando dalla torre carceraria che espone costumi e riproduzioni d’epoca, oltre a scatti del primo Novecento; a Sambuca di Sicilia ci si perderà tra cortili, vigneti e “purrere” ricordando che qui visse il pittore degli umili, Gianbecchina, che Santa Caterina è un tripudio barocco e la collezione libraria della Biblioteca Navarriana vale da sola una visita.

E poi viene riproposta Montevago che accoglierà per un vero viaggio nella memoria alla ricerca dei suoni e dei racconti del terremoto del 1968.

A Caltabellotta si scoprono i reperti dell’antica città Triocala, nel museo archeologico dove si trova anche una sezione dedicata alle opere dello scultore Salvatore Rizzuti: i miti siciliani in gesso, terracotta, legno o bronzo. Raggiungendo la costa e arrivando a Siculiana ci si perde per le vie dei borgo strettamente legato al mare (non dimenticate il tramonto nella borgata di Siculiana Marina), si visita il castello Chiaramonte dove avvennero le nozze tra donna Costanza e Brancaleone Doria che sono anche declinate in un percorso – Lo sposalizio benedetto - attraverso il borgo.

“Le vie dei tesori” ha messo a disposizione dei festival dei Borghi l’efficienza di una rete già consolidata e l’esperienza organizzativa: anche “Borghi dei tesori roots fest” è una rassegna smart e digitale, con un unico coupon valido per le visite in tutti i luoghi che apriranno le porte. Come nel festival delle città, un coupon da 18 euro varrà per 10 visite, un coupon da 10 euro per 4 visite; passeggiate ed esperienze avranno coupon a parte e si consiglia la prenotazione, soprattutto per le degustazioni. I coupon saranno disponibili sulla piattaforma web delle “Vie dei tesori” e nell’infopoint di ciascun borgo.