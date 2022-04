"Bocche inutili", al cinema al Ciak di Agrigento la proiezione del film evento

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 29/04/2022 al 30/04/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dopo l’anteprima a Roma il 25 aprile in occasione della 77° Anniversario della Liberazione “Bocche inutili” film-evento di Claudio Uberti, prodotto da Angelisa Castronovo ed Antonino Moscatt per Wellsee e da Lucere Film in collaborazione con Rai Cinema, arriva ad Agrigento con una doppia proiezione venerdì 29 e sabato 30 aprile 2022 al Cinema Ciak.

Nel cast Margot Sikabonvi, Lorenza Indovina, Nina Torresi, insieme a Morenza Gentile, Anna Gargano, Sara Zanieri, Lavinia Cipriani con la partecipazione di Patrizia Loreti. Il film si avvale delle musiche originali di Andrea Guerra, già Premio come Miglior Compositore agli European Film Awards e nomination ai Golden Globe e ai Grammy Awards.

Nelle due serate al Cinema Ciak di Agrigento, inizio ore 20:00, saranno presenti il regista Claudio Uberti, Margot Sikabonvi e gli altri componenti del cast del film. Posti prenotabili sul sito del Cinema Ciak o direttamente al botteghino.