Per la prima volta ad Agrigento arriva Bob Sinclar: la leggenda della dance in una notte d’estate

Ha da poco compiuto 55 anni e continua ad infiammare le platee di tutto il mondo. Bob Sinclar, uno dei più popolari dj producer - se non il più famoso in assoluto - arriva per la prima volta ad Agrigento. Si esibirà il 22 agosto al “Mia Garden”, nelle adiacenze della rotatoria Cannatello, tra San Leone e il Villaggio Mosè. Un evento che trascende il semplice concetto di “discoteca” trasformando la consolle in un vero e proprio palcoscenico da concerto. Merito ovviamente dell’artista sul quale si accenderanno i riflettori. La carriera di Bob Sinclar è un concentrato di hit e tormentoni che si susseguono da ormai 20 anni e che attraversano tutto il globo facendo ballare gente di ogni età e cultura musicale. Superstar da centinaia di dischi di platino e oro, Sinclar non mostra assolutamente i segni del tempo e, anzi, continua a proporre nuovi successi esibendosi in ogni angolo del mondo. Lo scorso 10 maggio, giorno del suo compleanno, è uscito l’ultimo singolo intitolato “Digane”, nato dalla collaborazione con l’artista africana Sofiya Nzau, voce di un'altra hit di questo periodo: “Mwaki”, numero 1 su Spotify in tutti i paesi. Per Sinclar non è la prima collaborazione con artisti africani. In passato ha anche fondato il progetto “Africanism” che gli amanti della dance ricordano per il brano, ormai leggendario, “Edony”.

“Oggi l’Africa - spiega lo stesso Sinclar - sta emergendo come terreno fertile per la creatività e molti artisti che cantano nella loro lingua madre stanno riscuotendo successo ovunque. È in questo contesto che ho avuto il privilegio di collaborare con Sofiya Nzau. Il nostro brano è un incontro tra il Kenya e la Francia, un’incantevole miscela di suoni esotici e ritmi irresistibili che vi trasporteranno sulla pista da ballo”.

La storia di Bob Sinclar

Francese, ha cominciato come dj underground realizzando produzioni piuttosto ricercate e di nicchia. Poi una progressiva evoluzione “commerciale” che lo ha portato a farsi conoscere dal grande pubblico. Lo pseudonimo Bob Sinclar è ricavato dal personaggio di Bob Saint-Clair, interpretato da Jean-Paul Belmondo nel film “Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo” di Philippe de Broca (1973).

La sua prima hit fu "Gym tonic” che realizzò in collaborazione con Thomas Bangalter dei Daft Punk. Nel disco venne campionata la voce di Jane Fonda prelevando il suono da un'audiocassetta di fitness. La stessa Jane Fonda, più tardi, negò la sua autorizzazione all'uso di quel campione sonoro. A quel punto i due produttori, non potendo uscire con una versione originale di “Gym tonic”, co-produssero una cover. Poi arrivò la fama mondiale nel 2005 con la hit “Love Generation”. L'anno successivo arrivò “World, hold on” che entrò anche nelle colonne sonore dei dei cinepanettoni “Natale a Miami” e “Natale a New York”. La stessa “Love Generation” fu anche una delle canzoni ufficiali dei Mondiali 2006. Poco dopo Sinclar, al World music award, venne incoronato miglior dj nel mondo.

Ed ancora “La La Song” del 2009, realizzato in collaborazione con Master Gee e Wonder Mike dei Sugarhill Gang. Un altro successo planetario arrivò nel 2011 con il remix di “Far l’amore” di Raffaella Carrà: brano scritto, tra gli altri, da Gianni Boncompagni. Bob Sinclar ha interpretato sé stesso nel cinepanettone “Vacanze di Natale a Cortina” con Christian De Sica e Sabrina Ferilli. Del film ha curato la colonna sonora. Ha fatto anche da modello per Yamamay. Nel 2024 ha remixato il brano di Annalisa “Sinceramente” in gara a Sanremo.

I biglietti per vederlo dal vivo il 22 agosto sono disponibili qui.

