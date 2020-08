"Blusiciliano - la nostra terra sotto il cielo": mostra fotografica di Desirée Milazzo

"Blusiciliano - la nostra terra sotto il cielo". Sabato 29 e domenica 30, a palazzo Bella di via Umberto, 29, a Campobello di Licata, si terrà la mostra fotografioa a cura di Desirée Milazzo.

Un luogo che conosciamo può ancora sorprenderci? Basta guardare in alto per incontrare una bellezza sempre nuova, un colore che si fa strada nel cuore regalando vitalità e gioia: è il Blusiciliano. Il progetto Blusiciliano da tre anni racconta sui social con fotografie e testi lo splendore della nostra terra e oggi diventa una mostra aperta a tutti. Nella cornice di uno splendido palazzo settecentesco in cui si respira la storia di Campobello, sfila una selezione di scatti che riassumono la visione originale e coinvolgente di Blusiciliano fatta di colori e forme familiari e allo stesso tempo nuove, perché osservate da un occhio peculiare e curioso. L’allestimento invita i visitatori a volgere in alto lo sguardo e a ritrovare nelle immagini luoghi conosciuti per riscoprire l’essenza e la bellezza inesauribile del nostro territorio.

Programma. Sabato 29: inaugurazione dalle 19. Domenica 30: apertura dalle 18, ore 21 musica d’autore live con “Fuori dal branco” con Cesare Lo Leggio, Pierangelo Carvello e Pierfrancesco Fazio INGRESSO GRATUITO *Un gesto di attenzione per te e per gli altri: indossa la mascherina e mantieni le distanze* About Nata e cresciuta a Milano, Desirée Milazzo ha 24 anni ed è Laureata al Politecnico di Milano in design della comunicazione. Ama raccontare storie attraverso immagini e testi e ha un legame speciale con Campobello di Licata, il paese di origine della sua famiglia. Nel 2017 ha creato Blusiciliano, un micro museo digitale su Instagram dedicato al territorio siciliano. Scatto dopo scatto ha costruito un’estetica originale e un racconto coinvolgente da cui è nata una community affezionata di estimatori.

Gallery