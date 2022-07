Ecco il “Blue Day” di Marevivo: laboratori in spiaggia per imparare a rispettare l’ambiente

Torna a Sciacca il ”Blue Day” di Marevivo Onlus: il laboratorio di educazione ambientale in spiaggia che coinvolge bambini e adulti in attività ludico-didattiche aventi come tema il mare.

Le attività sono gratuite e si svolgeranno venerdì 29 luglio dalle 10 alle 13 nella spiaggia di contrada Foggia, con la collaborazione del locale comitato e della scuola di lingue ”AltraLingua” che, come in passato, tradurrà in inglese alcuni concetti del laboratorio di biologia marina tenuto dai volontari di Marevivo. Un modo per coinvolgere eventuali turisti stranieri ma anche per rafforzare le competenze linguistiche dei più piccoli.

Non a caso il Blue Day si svolge in contrada Foggia. Marevivo ha infatti sottoscritto nei mesi scorsi un protocollo d'intesa per la costituzione di "Foggia no plastic beach" che fa registrare tale spiaggia tra le prime spiagge plastic free in Sicilia. Grazie a tale protocollo, a breve, saranno assegnate le "stelle marine" di Marevivo che, al pari del metodo di valutazione usato per gli hotel, valuteranno le azioni plastic free adoperate dagli stabilimenti balneari della zona.

Saranno presenti anche i piccoli "Guardiani del mare" che stanno giornalmente svolgendo il loro importante ruolo di salvaguardia della spiaggia, informando i bagnanti e ripulendo se necessario la spiaggia.