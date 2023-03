Bivona, torna il concorso "Armonie Sicane": ecco come partecipare

Torna per a quarta edizione il concorso nazionale di musica “Armonie Sicane”, promosso dalla Scuola di Musica “Gaspare Lo Nigro” di Bivona, in convenzione con il Comune di Bivona e con il conservatorio di Musica “A. Toscanini” di Ribera.

L'evento si svolgerà dal 17 al 21 maggio 2023 e vi potranno partecipare solisti, formazioni strumentali e/o vocali di qualsiasi organico dal duo all’orchestra o coro, associazioni musicali, scuole di Musica, accademie musicali e scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado.

I concorrenti sono suddivisi in sezioni e categorie in base naturalmente all’età. Il concorso si svolgerà per tutte le sezioni in un’unica prova con un programma a scelta libera da parte del concorrente.

Sul sito internet www.acmbivona.it è possibile scaricare il modello e visionare i contatti, gli indirizzi, le informazioni necessarie per partecipare al IV Concorso di Musica “Armonie Sicane” 2023.