"Emporio Sicilia", due appuntamenti con i prodotti biologici

Dopo un primo rinvio a causa del maltempo, si terrà i prossimi 14 e il 15 maggio in piazzale Caos e il 28 e 29 maggio in piazza Aldo Moro l'evento "Emporio Sicilia - Arte e Natura", una vetrina per valorizzare e promuovere i prodotti Agricoli, enogastronomici e creativi identitari della Sicilia con degustazioni, dibattiti e tavole rotonde, momenti culturali e intrattenimento per i più piccoli per festeggiare anche la “Giornata della Famiglia”.

La fiera è promossa dall'associazione culturale “Il Cerchio”, gestore del Parco Letterario “Luigi Pirandello", patrocinata dall’Assessorato regionale all’Agricoltura, e realizzata in collaborazione con il Comune di Agrigento e gli altri Enti Locali titolari del Parco Letterario.