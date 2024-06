Il mondo del “bio” tutto da scoprire e da gustare: tour nelle aziende tra laboratori e assaggi

Il Consorzio Isola bio Sicilia organizza il secondo “Bio educational tour” il 27, 28 e 29 giugno dalle 8 alle 15: uno straordinario viaggio nel cuore delle eccellenze biologiche siciliane. Un'opportunità imperdibile per scoprire la bellezza e la passione che animano il mondo biologico siciliano. "Un viaggio tra le eccellenze - spiega il presidente del Consorzio Isola bio Sicilia Lillo Alaimo Di Loro - che non è solo conoscenza, ma un vero e proprio viaggio emozionale tra le aziende, il paesaggio, i vigneti e le colture della Sicilia centro-meridionale. In ogni azienda che visiteremo ci si potrà immergere nelle storie, nei volti e nei sapori che rendono unici i nostri prodotti biologici. Ogni visita sarà un'occasione per scoprire le pratiche sostenibili e innovative adottate dai nostri agricoltori, legate a una tradizione millenaria di rispetto per la terra". Il tour prevede anche degustazioni guidate e laboratori. Sotto la guida di Bruno Boni, esperto di “alimentazione della longevità”, si potrà partecipare a laboratori di cucina naturale e degustazioni guidate. Queste esperienze culinarie permetteranno di assaporare i prodotti locali in una nuova luce scoprendo i segreti della cucina “naturale” e salutistica.

Partecipazione gratuita, comprensiva di trasporto in pullman privato, visite guidate e degustazioni presso le aziende partecipanti, attività di laboratorio.

Giovedì 27 giugno visite alle aziende Bio Licata Giuseppe (Racalmuto), Bio Di Loro (Racalmuto), Bio Michele Meli (Aragona) dove si svolgerà il laboratorio.

Venerdì 28 giugno visite alle aziende Bio Filì di Buscemi Viviana (Agrigento), Bio - Agricola Vella (Sant’Angelo Muxaro), Golden Grapes (Castrofilippo) dove si svolgerà il laboratorio.

Sabato 29 giugno visite alle aziende Bio Romano Calogero (Campobello di Licata), Bio - Zagarrigo Gaetano (Campobello Di Licata), Bio - Vini Bagliesi (Naro) con laboratorio alla Bio Di Loro a Racalmuto.

Tutti i giorni i tour partiranno dal Consorzio Isola Bio Sicilia in via Regina Elena 3 a Racalmuto. Informazioni allo 0922 948966.