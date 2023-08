Bilboa vertical summer tour fa tappa a Sciacca: il programma

Prezzo non disponibile

Arriva a Sciacca, all’inizio della prossima settimana, la carovana del "Bilboa Vertical Summer Tour" con media partner Radio Deejay. L’evento è inserito nel cartellone dell’Estate Saccense 2023.

“Il format – spiega l’organizzazione - è quello del Maxi Village, un villaggio itinerante che propone attività dalla mattina alla sera sulla spiaggia, con ingresso libero e gratuito. Il Tour offrirà a tutti la possibilità di praticare sport sulla spiaggia (e in acqua) ma anche di rilassarsi tra i vari stand, sentire musica e divertirsi vivendo le tantissime esperienze ed attrazioni presenti, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay. Nel corso di tutte le tappe, come da tradizione, Vertical Summer Tour propone le ospitate dei talent di Radio Deejay, con tantissimi ospiti in calendario. A Sciacca ci sarà Shorty il 15 agosto dalle 19 alle 22 con il suo DJ Set e Chicco Giuliani il 16 agosto dalle 17 ad animare il palco del Vertical Tour”.

Il format Vertical Summer Tour, “il roadshow che attraversa l’Italia con una carovana di animatori, speaker, dj e istruttori sportivi, nasce nel 2011 sull’onda del successo di Vertical Winter Tour, già attivo dal 2008. L’uno è estivo, l’altro invernale, ma il format è lo stesso: un grande Villaggio vacanze itinerante, capace di portare nelle migliori località di vacanza giornate dense di animazione, musica, sport e divertimento. Ad oggi si contano un totale di 26 edizioni di Vertical Tour – tra Summer, Winter e Urban edition – e migliaia di amici sparsi sulla Penisola che fanno ormai parte di una grande community unita dalla voglia di divertirsi e di stare insieme”.