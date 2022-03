Le farfalle sono tornate in città, a Marsala riapre La Casa delle Farfalle. Ingresso scontato per i lettori di AgrigentoNotizie

Torna la bella stagione, tornano le farfalle a Marsala. Hanno già iniziato a prendere il volo in attesa dei visitatori.

Nata con una finalità didattica, oltre che naturalistica e ludica, la “Casa delle Farfalle” è una mostra faunistica unica nel suo genere. Esempio concreto di rispetto e ammirazione per le meraviglie che la natura offre a chi la sa guardare, l'iniziativa è realizzata in modo da garantire sempre il benessere degli esemplari in ogni fase del progetto. Circondati dallo sfarfallio di centinaia di ali, i visitatori, grandi o piccoli che siano, avranno l'occasione di ammirare la bellezza dei meravigliosi esemplari in mostra, diversi per forma e colori, ma sempre affascinanti.

Ormai nota in città, la “Casa delle Farfalle” è un progetto itinerante che, oltre al capoluogo, ha già toccato Modica, Ortigia e Marsala. Proprio in quest'ultima città quest'anno l'iniziativa sarà presente in contemporanea con Palermo. All’inaugurazione di venerdì 11 marzo, fissata per le ore 10,30 al Parco Uditore di Palermo, saranno tra gli altri presenti il vicepresidente della Regione Gaetano Armao, l'assessore regionale al Territorio e Ambiente Toto Cordaro, il presidente della V Circoscrizione di Palermo, Fabio Teresi, il comandante del Corpo forestale della Regione Siciliana, Giovanni Salerno e il presidente di Legacoop Sicilia, Filippo Parrino.

Le prenotazioni per gruppi turistici e scolaresche sono già attive al numero 327.1369233.

Per le informazioni è invece possibile contattare il numero 335.7878895 o scrivere a casafarfallesicilia@gmail.com e visitare il sito web www.lacasadellefarfalle.com.

Attivi anche i vari canali social su facebook e instagram . Main sponsor sono Coop ed Euroform.

