Natale alla Biblioteca lucchesiana, esposizione di volumi a tema

Oltre alle tre visite guidate la valorizzazione della Biblioteca lucchesiana prosegue con un'esposizione di volumi, seicenteschi e settecenteschi, vangeli e miniature natalizie, dall'11 dicembre al 3 gennaio.

Il primo evento (11 dicembre, alle 18, nella sala monumentale della Lucchesiana), in concomitanza con l’inaugurazione della mostra, sarà "Voci dalle stelle", concerto del Coro Magnificat di Agrigento, a corredo di letture e aneddoti.

Domenica 18 dicembre toccherà ad Anima fanciulla. Sogno di Natale con Pirandello, lettura di tre racconti e una poesia dello scrittore agrigentino (“Sogno di Natale”, “Natale sul Reno” e “I galletti del bottaio”, più i versi di “Torna, Gesù!”) su note di violino, violoncello e tastiera.

Infine il 27 dicembre, “A ciaramedda: un Natale a suon di zampogna”, esibizione musicale di un gruppo musicale coordinato dallo zampognaro Enzo Abate. Ogni evento si chiuderà con una degustazioni di dolci natalizi della tradizione.

“La Lucchesiana è un’eccellenza meravigliosa a cui il Parco archeologico e paesaggistico dedica grande attenzione dal 2019 tramite il suo personale – interviene il direttore della Valle dei Templi Roberto Sciarratta –. Il centro storico di Agrigento è stato ed è uno dei figli a cui voglio più bene, e questa è un’occasione in più per valorizzarlo: senza contare che sono parte del patrimonio del Parco, i resti del tempio dorico, inglobati nella chiesa normanna di Santa Maria dei Greci, a pochi passi dalla Lucchesiana. E’ un nostro preciso dovere salvaguardare, proteggere i contenuti e la storia autentica della città, il suo cuore più antico che non è solo la Valle dei Templi. La Lucchesiana è un gioiello nascosto che abbiamo il compito di portare alla luce e far conoscere a più visitatori possibili”.