Castello Chiaramonte di Favara, si presenta il libro “Bestie” di Sofia Pirandello

Lunedì 31 Luglio alle ore 18.30 in Piazza Cavour, presso il Castello Chiaramonte di Favara, verrà presentato il libro “Bestie” di Sofia Pirandello edito da Round Robin Editrice. L’opera letteraria è ambientata in un paesino della Sicilia e ruota interamente intorno a Lucia, la protagonista, una donna apparentemente calma, ma che in realtà cela una natura istintiva e violenta.

Un evento promosso dall’APS “Nuvola Bianca” di Favara con il patrocinio del Comune di Favara e del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. A presentare il libro sarà Gabriella Caramazza con la partecipazione di Giusy Moscato, interverrà il Sindaco di Favara Antonio Palumbo per i saluti istituzionali.