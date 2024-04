“Il berretto a sonagli” alla Posta Vecchia: il classico di Pirandello torna in scena con la regia di Federico Marotta

Weekend dedicato ad un intramontabile classico pirandelliano al teatro della Posta Vecchia di Agrigento. Sabato 20 aprile alle 21 e domenica 21 aprile alle 18 andrà in scena “Il berretto a sonagli” nella versione diretta da Federico Marotta.

Protagonisti Sandra Marotta (Beatrice Fiorica), Saro Graceffa (Ciampa), Totò Travali (Delegato Spanò), Lia Cipolla (signora Assunta), Piero Curto (Fifì), Mary Terrazzino (Fana) e Liliana Rizzo (La Saracena).

Ingresso 10 euro. Gli under 18 e over 65 pagano 8 euro. Informazioni e prenotazioni allo 0922 26737 e al 368 3175996. Il teatro della Posta Vecchia si trova nella salita Giambertoni di via Atenea.