Belvedere Kainon, musica e sapori per la “Notte delle stelle” con l’Acoustic Summer Duo

Musica, street food e tanto altro per la “Notte di San Lorenzo”, il 10 agosto, al Belvedere Kainon di Realmonte al faro di Capo Rossello.

Tutti con il naso all’insù a cercare stelle cadenti, per esprimere a occhi chiusi i nostri sogni, le nostre speranze e il desiderio che vorremmo venisse esaudito. Il tutto accompagnato da musica dal vivo.

Nel buio della notte, complice lalLuna nel suo ultimo quarto, le scie luminose delle Perseidi si vedranno meglio, assomigliano a lacrime scintillanti che come diamanti illuminano il cielo che ricorda velluto elegantemente nero.

Musica dal vivo con l'Acoustic Summer Duo: uno dei due è Giuseppe Cammarata, chitarrista e docente di strumento che con i ”Dioscuri” prima e il duo musicale “Duet Tango” dopo, ha calcato i più prestigiosi palchi italiani e internazionali condividendo le scene con volti noti di registi e attori del teatro e dello spettacolo tra cui Gianfranco Iannuzzo, Marco Parodi, Marco Tullio Giordana, Luigi Lo Cascio, Tony Sperandeo, Gianni Salvo, Domenico Centamore, Francesco Bellomo, Gaetano Aronica, Marcello Amici, Natalia Ariani, Guia Ielo.

Nel 2004 ha creato il progetto “Musica in Pittura” col noto vignettista di Rai Uno Sergio Criminisi e, nel maggio del 2005, in occasione del 59° Anniversario dell’ Autonomia Siciliana ad Agrigento, ha inebriato di note uniche il Teatro della Valle suonando con Lucio Dalla e artisti come Antonella Ruggero, Agricantus, Roberto Vecchioni e Amanda Gré.

L’altra componente del duo è Valeria Miccichè, una delle migliori voci del panorama siciliano. Insieme ripercorreranno le canzoni che hanno emozionato diverse generazioni, tra passato e presente.

Appuntamento dalle 20:15 in poi. Ingresso libero. Il Belvedere Kainon apre al pubblico alle 18:30.