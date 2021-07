Notte delle stelle al Belvedere Kainon, tornano i telescopi per scrutare il cielo

Prezzo non disponibile

Tornano i telescopi per la Notte delle Stelle al Belvedere Kainon di Realmonte con vista sul suggestivo faro.

Martedì 13 luglio, dalle 18:30 in poi, si terrà una serata tra astronomia e musica. In attesa del tramonto sarà offerto un aperitivo.



In loco saranno installati alcuni telescopi astronomici del Planetario di Agrigento. Un astronomo seguirà gli ospiti a gruppi di 10 per tutto l'arco della serata fornendo loro una piccola lezione privata sulla congiunzione Marte-Venere dalla quale la serata trae spunto e sarà disponibile ad esaudire le curiosità astronomiche dei partecipanti, anche dei più piccoli!Durante la serata si esibirà il gruppo musicale Aetherea Band.