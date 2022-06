Torna la musica dal vivo al Belvedere Kainon, ai piedi del faro di Capo Rossello c’è il “Trio Scirocco”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Continuano le serate di musica dal vivo al Belvedere Kainon, al Faro di Capo Rossello a Realmonte. Al calar del sole, dalle 20 in poi, il concerto del “Trio Scirocco” che spazia dall'etno-jazz ai grandi successi italiani: Battiato, Simona Molinari, Negramaro.

Canzoni del patrimonio culturale siciliano e cover raffinate e rivisitate in chiave jazz e lounge attraverso sonorità moderne. Il gruppo è composto da Vanessa Capraro alla voce, Tony Bruccoleri al pianoforte e Fausto Bruccoleri alle percussioni.

Dal promontorio, comodamente seduti sorsegginado un drink o gustando una frittura di pesce, si ammira la Scala dei Turchi ed uno dei più bei tramonti di Sicilia, sul mare della dorata spiaggia delle Pergole, ai piedi della Torre Saracena di Monterosso.

Immersi in un bosco di pini ed eucalipti dove crescono spontanee tante piante ed arbusti tipici della macchia mediterranea: dal lentisco alla palma nana, dall'olivastro al mirto, dall'euforbia al cappero, potrete godervi dei momenti di relax e di pace, lontano dalle spiagge affollate.

Un luogo in cui si trova il caratteristico faro di Capo Rossello che è praticamente possibile toccare con mano, ma soprattutto una delle location scelte dalla produzione di “Makari” per l’episodio “Il delitto di Kolymbethra” che ha avviato la seconda stagione della serie tv con Claudio Gioè, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, che racconta le avventure di Lamanna e Piccionello. L’episodio è andato in onda su Rai Uno lo scorso inverno.