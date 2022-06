Belvedere Kainon, comincia la stagione degli eventi musicali con la “Notte del sax”

Prezzo non disponibile

Aperitivo in musica al Belvedere Kainon, al faro di Capo Rossello a Realmonte. Al calar del sole, venerdì 17 giugno alle 19,30, il concerto del sassofonista Federico Orefice, da ascoltare ammirando uno dei più bei tramonti di Sicilia, affacciandosi sulla Scala dei Turchi da una parte o sulla dorata spiaggia delle Pergole ai piedi della torre saracena di Monterosso dall’altra parte. Drink e fritture di pesce accompagneranno l’ascolto dello spettacolo dal vivo.

Il pubblico si troverà immerso in un bosco di pini ed eucalipti dove crescono piante spontanee ed arbusti tipici della macchia mediterranea: dal lentisco alla palma nana, all'olivastro al mirto, dall'euforbia al cappero. Si potranno godere momenti di relax lontano dalle spiagge affollate.

Il Belvedere Kainon è un luogo in cui si trova il caratteristico faro di Capo Rossello che è praticamente possibile toccare con mano, ma soprattutto una delle location scelte dalla produzione di “Makari” per l’episodio “Il delitto di Kolymbethra” che ha avviato la seconda stagione della serie tv con Claudio Gioè, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, che racconta le avventure di Lamanna e Piccionello. L’episodio è andato in onda su Rai Uno lo scorso inverno.