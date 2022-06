Riapre il “Belvedere Kainon”: aperitivo al tramonto per celebrare uno dei panorami più belli della Sicilia

Prezzo non disponibile

La data da segnare è venerdì 10 giugno. Alle 18,30 il "Belvedere Kainon" riapre al pubblico per l’estate 2022 che si preannuncia come la stagione della ripartenza. Nel periodo del Covid il sito era comunque aperto, ma quest’anno sarà possibile moltiplicare le attività e gli appuntamenti d'intrattenimento per regalare uno degli scorci più belli della Sicilia, meta di migliaia di turisti che vogliono ammirare la Scala dei Turchi dall’alto e tutta la costa di Realmonte e di Siculiana sul versante opposto.

Un luogo in cui si trova il caratteristico faro di Capo Rossello che è praticamente possibile toccare con mano, ma soprattutto una delle location scelte dalla produzione di “Makari” per l’episodio “Il delitto di Kolymbethra” che ha avviato la seconda stagione della serie tv con Claudio Gioè, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, che racconta le avventure di Lamanna e Piccionello. L’episodio è andato in onda su Rai Uno lo scorso inverno.