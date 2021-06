Musica classica, torna il Festival organistico Albert Schweitzer

Sabato 26 giugno 2021, alle ore 18 presso la Basilica Immacolata di Agrigento, si aprirà il XIX Festival organistico Albert Schweitzer con la partecipazione dell’organista modenese Stefano Pellini e del soprano Alida Capobianco.

Le musiche di Bach, Vivaldi, Provesi, Haendel, Franck, Elgar, verranno eseguite infra e post Missam. Il Festival Albert Schweitzer, fondato nel 1991, festeggia i suoi 19 anni (comprese le attività collaterali della ex Associazione omonima).

La manifestazione è sotto l’egida dell’Europas Orgelfestival tedesco, e con la cooperazione de “La Cantoria Associazione musicale e culturale di Roma (Direttore artistico Vincenzo Di Betta) e dell’Associazione culturale “Salvatore Cantone” di Sciacca.

Il Festival si prefigge di valorizzare la musica organistica e vocale-strumentale in ambito religioso e spirituale. Ragione di più per inserire le musiche all’interno del culto religioso.

Dunque, non una esibizione laica, bensì strutturata all’interno della sacralità.

Condizione questa per nulla innovativa, se si considera la produzione organistica e vocale, per la Messa liturgica.

Stefano Pellini, diplomato in organo col massimo dei voti, ha inaugurato restauri di importanti organi storici, nonché strumenti di nuova concezione. Ha inciso “Riverberi, 900 e oltre” per Elegia Records (giudizio “ottimo” della rivista “Musica”), e sue registrazioni sono state trasmesse dalla Radio Vaticana. Nel 2016 è uscito un CD monografico dedicato alla musica di J. S. Bach, recensito con 5 stelle e il giudizio “eccezionale”. Titolare dello storico organo cinquecentesco della Chiesa di S. Maria delle Assi in Modena – al quale ha dedicato il CD “Organ music around Via Aemilia” (anch’esso giudizio “ottimo” della rivista “Musica”), membro della giuria in concorsi organistici internazionali, ha tenuto circa settecento concerti in Italia e all’estero (Europa, Usa, Giappone).

