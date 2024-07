Per l'undicesimo anno torna "Azzurro food festival": ecco i dettagli

Prezzo non disponibile

Per l'undicesimo anno torna "Azzurro Food Festival", l’evento dedicato al mare e al cibo.

Il festival si terrà nel cuore del centro storico, tra la piazza Scandaliato e la piazza Duomo, dal 29 agosto al 1 settembre.

Prevista, come ogni anno, un'ampia area dedicata allo street food, che per quattro serate trasformerà le piazze in un grande ristorante a cielo aperto, nel quale si potranno assaporare tantissime delizie, piatti gourmet realizzati con il pesce azzurro, sfiziosi street food siciliani, l’irresistibile mondo dei fritti e l’immancabile cous cous di pesce.

Spazio anche all’approfondimento con tanti chef e food blogger protagonisti di cooking show; sul palco grandi spettacoli musicali e comici; inoltre per le vie del centro storico artisti di strada, musicisti, giocolieri, trampolieri e spettacoli col fuoco.

Educazione ambientale con un laboratorio a cura di Marevivo Sicilia in un’area interamente dedicata ai bambini.

Torna la suggestione artistica sul prospetto della Basilica della Madonna del Soccorso di Sciacca con il videomapping che racconterà il mito e la leggenda del Corallo di Sciacca. E tante altre attività di valorizzazione artistica e culturale del territorio che saranno presentate nei prossimi giorni.