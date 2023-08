Torna per il secondo anno l' "Atena festival": due giorni dedicati alla letteratura al femminile

Torna per il secondo anno l' "Atenea Festival", la reassegna letteraria tutta al femminile voluta dal libraio Alessandro Accurso Tagano, che è anche patron e direttore artistico dell'iniziativa che si svolgerà al museo archeologico "Griffo" i 25 e 26 agosto prossimi a partire dalle 19.

In due serate quattro grandi autrici parleranno dei loro ultimi libri in quella che è la prima rassegna in Italia tutta “in rosa”, con ospiti: : Costanza DiQuattro, Lorena Spampinato, Giusy Sciacca e Carmen Lasorella. Come lo scorso anno coordineranno gli incontri Patrizia Cesari e Paola Gaglio.

La prima scrittrice che sarà presente il 25 agosto sarà Costanza DiQuattro, che presenterà “Arrocco Siciliano” edizioni Baldini & Castoldi.

La seconda protagonista della prima giornata della rassegna sarà Lorena Spampinato, con il libro “Piccole cose connesse al peccato” Edizioni Feltrinelli. Il 26 agosto sarà la volta di Giusy Sciacca con "D’amore e di rabbia”" edizioni Neri Pozza. L’altra protagonista della giornata conclusiva sarà la giornalista Carmen Lasorella, che presenterà “Vera” edizioni Marietti.

L’ingresso alla rassegna è libero e gratuito.