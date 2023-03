Il cinema d’autore del mercoledì sera: ultimo appuntamento con “La donna elettrica”

Ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica “Cozy cinema wednesday” negli spazi di “Immagina coworking” ad Agrigento in via Cesare Battisti. Per la quarta serata, in programma mercoledì 15 marzo alle 19,30, è stato scelto il film “La donna elettrica” di Benedikt Erlingsson (2018).

“Cozy Cinema Wednesday” è un ciclo che propone aperitivo e film ogni mercoledì. Vino rosso e specialità siciliane saranno serviti al pubblico alle 19,30, circa 90 minuti prima della proiezione.

Il film

Halla è una donna single di circa cinquant'anni che dirige un piccolo coro nella verde ed educata Islanda. La sua esistenza quotidiana e insospettabile nasconde un segreto: Halla è infatti anche l'eco-terrorista a cui il governo e la stampa danno la caccia da mesi, per i ripetuti sabotaggi che ha compiuto contro le multinazionali siderurgiche che stanno attentando alla sua splendida terra. Halla, insomma, non resta in casa a farsi bombardare dalle notizie e dalle immagini catastrofiche che arrivano dalla televisione, esce, agisce e punta in alto, a salvare il mondo. Punta letteralmente in alto, scagliando le sue frecce contro l'industria nazionale per cercare di fare breccia nelle coscienze di politici e conterranei.

Ingresso 4 euro.