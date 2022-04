Torna l’H-open week sulla salute della donna: consulenze gratuite e attività formative

In occasione della giornata nazionale della salute della donna l’Asp di Agrigento promuove iniziative "in rosa".

Dal 21 al 26 aprile, su iniziativa dell’ “Unità operativa consultori familiari”, diretta da Domenico Costa, si terranno degli appuntamenti di formazione ma anche dedicati alla prevenzione.

In particolare, giovedì 21 aprile, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, tutti i consultori familiari pubblici e privati della provincia offriranno attività di consulenza alle donne in gravidanza e in allattamento ed anche ai futuri papà. Nel corso dell’iniziativa le equipe dei consultori distribuiranno gratuitamente la brochure informativa “Conoscere e prevenire. Vaccini in gravidanza” prodotta dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

Un’altra iniziativa, organizzata dal reparto di oncologia dell’ospedale di Agrigento, diretto da Antonino Savarino, è in programma il prossimo martedì 26 aprile alle 15, quando presso l’aula di formazione Asp della cittadella della salute di Agrigento si svolgerà un incontro in presenza (aperto a tutti) dal titolo “La Breast Unit: un modello organizzativo vincente per la cura del cancro della mammella”.