“L’arte del riciclo”: Alfredo Bordenca e la sua mostra green al museo Griffo

“L’Arte del riciclo…La resilienza del tempo” è il titolo della nuova mostra di pittura e scultura del maestro Alfredo Bordenca che sarà inaugurata venerdì 20 ottobre alle 17 nell’auditorium Michele Lizzi del museo archeologico Pietro Griffo.

La sensibilità di un artista e la sua forza creativa dovranno portare l’uomo a riflettere e a ripristinare l’ordine e l’equilibrio del suo modo di vivere errato, a farlo retrocedere dall’idea dell’usa e getta riciclando e riutilizzando materiali per i bisogni quotidiani. Ecco perché Bordenca, con la sua arte, mette in risalto i valori perduti e le problematiche che ne conseguono a causa della loro perdita e del loro spreco. In questa mostra l’artista mette in primo piano tematiche come la sensibilizzazione al rispetto della natura con il recupero dell’usato, temi sulle instabilità sociali che conducono alle guerre di ogni genere e ai disagi sociali. La mostra rimarrà visibile fino al 20 novembre, dalle 9 alle 19. Ingresso libero.