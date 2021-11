L'Arma celebra la Virgo Fidelis: una messa alla cattedrale di San Gerlando

Domani, alle 10, alla cattedrale di San Gerlando, in occasione della ricorrenza della “Virgo Fidelis” – che è la santa patrona dell’Arma dei carabinieri – verrà celebrata una messa. Ad officiarla saranno don Salvatore Falzone che è il cappellano militare dell’Arma e don Angelo Cerenzia, parroco della basilica dell’Immacolata di Agrigento.

La cerimonia – in cui si inserisce anche l'ottantesimo anniversario della battaglia di Culqualber e la celebrazione della “Giornata dell’orfano” – costituisce annualmente un momento di meditazione spirituale per le donne e gli uomini della Benemerita. Alla celebrazione parteciperanno le autorità provinciali, assieme ai carabinieri, in servizio e in congedo, alle loro famiglie, ai parenti delle “vittime del dovere”.