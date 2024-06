L’origano delle meraviglie: passeggiate tra i campi e degustazioni a tema sui monti Sicani

Prezzo non disponibile

Il 15, 16 22 23 e 30 giugno Alessandria della Rocca ospita l’evento gastronomico “Ariano - Aromi e profumi Sicani”. Si svolgerà dalle 10 alle 17 con ritrovo presso l’azienda agricola “Noro. In collaborazione con l’associazione “Sole sui Sicani”, Elena e Maurizio, sapienti narratori capaci di trasmettere l' amore per la loro terra tramandato da generazione in generazione, condurranno i partecipanti nel tour attraverso una terra che ricambia tutto l'amore dando vita ad aromi preziosi. L'azienda sorge su un promontorio dal quale ammirare un panorama mozzafiato nel cuore dei monti Sicani.

“La passeggiata tra i campi di origano in fiore - assicurano gli organizzatori - sarà un'esperienza indimenticabile, alla scoperta delle tecnica di coltivazione e mietitura di questa pianta molto utilizzata nella cucina mediterranea. Faremo un breve laboratorio olfattivo e gustativo con lo sbriciolamento dell'origano e la preparazione del tipico “pani cunzatu”. Poi la visita dell'area shop dove si potranno acquistare i prodotti (miele allo zafferano, pasta e formaggio allo zafferano, origano, olio e tanti altri prodotti). Infine il pranzo ai sapori dei monti Sicani presso un locale tipico. Quota di partecipazione 30 euro (minimo 20 persone). Dopo pranzo la passeggiata culturale alla scoperta dei piccoli tesori di Alessandria della Rocca”.

La quota include all’accoglienza con colazione di benvenuto, visita dell'azienda, laboratorio sensoriale, pranzo e visita culturale”.

Per chi desidera fare solo l'esperienza durante la mattinata - che prevede accoglienza con colazione di benvenuto, la visita dell'azienda e il laboratorio sensoriale la quota è di 15 euro (pranzo escluso. I bambini fino a 6 anni non pagano. Dai 7 ai 14 anni è previsto uno sconto del 30 per cento. Info 328 5543940 (Lorena).

In caso di condizioni meteo avverse l'evento sarà rinviato o annullato dandone tempestiva comunicazione.