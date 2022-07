Tempio di Giunone, torna la rassegna “Arcosoli jazz”: tre appuntamenti con l’esclusivo concerto degli Osanna

Tre appuntamenti per l’edizione 2022 di “Arcosoli jazz”, la rassegna di musica colta in programma dal 29 luglio all’11 agosto. Per l’undicesimo anno torna così il ciclo tematico per chi ama il jazz e tutto ciò che ruota attorno alla musica di qualità.

Prima serata il 29 luglio con Giovanni Falzone e la “Metropolitan Band”, un progetto che nasce con il desiderio di indagare attorno alle potenzialità che offre una grande metropoli come Milano, città oggi molto fertile e con un importante numero di giovani musicisti di valore. “L’obiettivo - spiega Giovanni Falzone - che per sua natura tenderà ad essere variabile per numero di componenti e per strumentazione, sarà quello di scrivere, di volta in volta, per organici differenti: dal piccolo gruppo alle formazioni orchestrali. Attraverso una serie di brani originali da me composti per l’occasione, questo primo focus sarà dedicato al quartetto. Comporre per questo tipo di formazione, storicamente intesa tra le più “classiche”, è stato un punto di osservazione molto stimolante dove ho cercato di miscelare il jazz con le molteplici forme di scrittura, con la sonorità (acustica ed elettrica) e con le diverse tipologie di approccio all’improvvisazione che durante il XX Secolo si sono avvicendate, fino ad arrivare ai nostri giorni.

Le composizioni sono fortemente caratterizzate da componenti ritmiche e melodiche attraverso le quali si snoda il quadro sonoro. Fanno parte di questo progetto tre giovani musicisti di talento della scena milanese, con i quali è stato molto semplice e naturale intraprendere, grazie alla loro sensibilità e curiosità, questo nuovo viaggio verso quell’interminabile ricerca del “sound ideale”.

Il 30 luglio sarà la volta di Claudio Giambruno eDaniele Scannapieco che proporranno “Saxophone brothers”: concerto che hanno voluto fortemente per questo progetto. Nato dall’amicizia tra i due leader e da una passione comune per la musica afroamericana, il quintetto propone, in anteprima assoluta per “Arcosoli jazz festival 2022”, un energico repertorio sulla scia dei classici successi della rinomata letteratura jazzistica dello strumento (il sassofono tenore) di cui entrambi sono dei rinomati esponenti.

Gran finale l’11 agosto con gli “Osanna”: gruppo nato agli inizi degli anni Settanta a Napoli ed originariamente collocato nel genere rock progressivo. Gli “Osanna” sono state tra le prime band rock italiane a proporre concerti dal vivo con trucco e costumi di scena. Le loro esibizioni erano sostenute anche da coreografie create attraverso la teatralità della tradizione mediterranea con richiami alla commedia dell'arte. Lontano da sterili nostalgie e fedelmente inseriti in un contesto di sana e opportuna difesa di un patrimonio artistico espressi dalla propria dimensione musicale e creativa, gli “Osanna” sono oggi una realtà ed una conferma della longevità dei valori culturali della musica “Prog”. La nuova formazione è composta da Lino Vairetti, leader storico e cantante della band, con Gennaro Barba alla batteria, Sasà Priore al piano e tastiere, Fabrizio Fedele alla chitarra, Nello D’Anna al basso e Irvin Vairetti vintage keyboards e voce, e “Special Guest” David Jackson ai sassofoni e flauti e Gianni Leone all’organo. Per il concerto di chiusura della rassegna gli "Osanna" si esibiranno con l'ospite Gianni Leone (Balletto di bronzo).

I concerti cominciano alle 21. Biglietti disponibili in via Platone 19 ad Agrigento (tel. 0922 25019).