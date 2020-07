Arcosoli jazz 2020: ecco il programma dell'evento

PROGRAMMA



31 luglio

Dan Kinzelman | Fabrizio Puglisi

Dan Kinzelman: sax tenore, clarinetto | Fabrizio Puglisi: pianoforte



Un incontro fortunato quello del duo Kinzelman e Puglisi, entrambi noti in Italia (e non solo) per una grande padronanza e conoscenza storica della musica jazz unita ad una tendenza alla sperimentazione che da sempre caratterizza anche i più grandi maestri di questa musica. Riletture originali ed entusiasmanti di brani di Ellington, Nichols e Monk sono affiancati da emozionanti improvvisazioni e brani originali di entrambi gli artisti in un dialogo imprevedibile ma estremamente godibile e divertente.



1 agosto

Carla Restivo 4tet “Paula Project”

Carla Restivo sassofoni e composizioni;

Valerio Dainotti pianoforte;

Luca De Lorenzo basso elettrico;

Piero Alessi batteria



Protagonista del concerto per Arcosoli jazz 2020, sarà il sassofono amato da una straordinaria interprete siciliana,Ca rla Restivo. Una femme prodige , col concerto Carla Restivo Paula Project.

La sassofonista, compositrice e band leader palermitana, classe 1988, si è laureata in Sassofono classico con il Maestro Gaetano Costa e ha conseguito il Master Degree cum laude in sassofono jazz con il Maestro Orazio Maugeri presso il Conservatorio V. Bellini di Palermo. Dal 2016 sta perfezionando i suoi studi presso il Berklee College of Music di Boston, per il quale ha vinto una borsa di studio durante Umbria Jazz 2015, studiando con George Garzone, Frank Tiberi, Marcello Pellitteri, Tia Fuller, Ken Cervenka, Leo Blanco, Giovanni Moltoni, Fred Lipsius.



La Restivo ha vinto numerosi concorsi sia da solista come il Premio Benedetto Albanese nel 2014, sia con la sua formazione “Carla Restivo Paula-Project” tra cui il SolMusic 2014, il Premio Pippo Ardini 2013, Tuscia in Jazz European Award 2014.



Nel 2016 ha vinto il contest di composizione Women Musicians Network. Al Berklee College of Music ha avuto l’opportunità di suonare la sua composizione originale “Falling Skies” press il teatro Berklee Performance Center.



Nell’agosto 2017 ha rappresentato il Berklee College of Music al Puerto Rico Trip sponsorizzato dal Music Education Department del Berklee College of Music in veste di insegnante di “composizione e musica concreta”presso il conservatorio di musica di Puerto Rico.



2 agosto

GIUSEPPE GUARRELLA NIWAS Quintet

Gianpiero Fronte, sax – Salvo Scucces, vibrafono – Giuseppe Guarrella, contrabbasso – Emanuele Primavera, batteria – Mara Marzana, voce



Progetto di Giuseppe Guarrella, contrabbassista sulla scena nazionale ed internazionale da oltre 20 anni con diverse formazioni e gruppi siciliani dell’area avant-garde jazz, con i quali ha inciso CD prodotti da etichette discografiche italiane: (CMC records, Splasc(h), Dischi della Quercia, Caligola records), e straniere: (l’inglese “Leo Lab”, la belga “Jazz’halo”, l’austriache “Between The Line” e “Alessa Records”, l’americana “Nine winds”).



Il Concerto presenta il progetto “Urban Lullaby”, pubblicato su CD dalla Convivio Records.



INFO



ore 21 Tempio di Giunone

250 posti disponibili

Biglietti: intero 10 euro

ridotto 8 (solo per gli abbonati del Parco e minori di 18 anni)

abbonamento 3 spettacoli arcosoli jazz (31 luglio, 1 agosto, 2 agosto) 20 euro

Biglietteria online:

info e prenotazioni al call center dalle 10 alle 15 | 0922/1839996

