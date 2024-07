Museo, archivio e biblioteca dell'arcidiocesi: una settimana per conoscere il patrimonio culturale

Orario non disponibile

L’arcidiocesi di Agrigento, con e mediante i suoi istituti di cultura, museo, archivio e biblioteca diocesana sta organizzando, nel cuore del centro storico una “summer week”. La settimana, dice una nota, "ha l'obiettivo di far conoscere e fruire, in maniera sistemica e circolare, le espressioni culturali e artistiche con le quali, fede e società si sono espresse nel corso di una storia più che bimillenaria, lasciandone traccia consistente nei beni storico-artistici, archivistici e librari".

Per ogni giornata sono previste attività frontali con relatori esperti appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche e civili. A queste faranno seguito attività di laboratorio ed esperienze pratiche con le quali favorire un approccio diretto a documenti e testi di varie epoche e ai beni storico-artistico presi in esame.

La "Summer week" si svolgerà da lunedì 15 a venerdì 19 luglio dalle 9 alle 19 nelle sedi della biblioteca, del museo diocesano e dell'archivio in via Duomo. La prima giornata, 15 luglio si terrà alle 9 nella sala chiaramontana del seminario arcivescovile in piazza don Minzoni 19.