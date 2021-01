“I Social una sfida per l’educazione", incontro on line promosso dall'Arcidiocesi

I social e i rischi connessi al loro utilizzo saranno al centro di un incontro on line che si svolgerà il prossimo 30 gennaio alle 17 organizzato dal centro per la comunicazione dell’Arcidiocesi di Agrigento in collaborazione col centro per l’evangelizzazione il Forum delle associazioni familiari e il GrEM, l’Ufficio di pastorale sociale. Il titol sarà: “I Social una sfida per l’Educazione”.

La coferenza sarà tenuta dal prof. Francesco Pira, sociologo e docente di comunicazione dell’Università di Messina. L’iniziativa prenderà spunto evidentemente dai recenti fatti di sangue connessi ad un uso pericoloso dei social come Tik Tok.