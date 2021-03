Archeotrekking al fiume Verdura e castello di Poggio Diana: l'evento

Domenica 14 marzo è in programma una magnifica escursione per tutta la famiglia in un luogo incantato che aspetta soltanto di essere scoperto.

Si tratta di una passeggiata di trekking in un tratto della valle del fiume Verdura e di una visita guidata al castello medievale posto sull'ameno colle che domina la valle. Alle 13 ci fermeremo per un pic-nic in un punto panoramico del percorso.



Costruito originariamente dagli arabi nel secolo IX , sulla sinistra del fiume Verdura, a poche miglia dal mare, il castello era denominato originariamente Misilcassin. Passò poi sotto la sfera di influenza dei Normanni nel XII secolo fino a quando fu ceduto nel XV ai conti Luna.

Il corso del fiume in prossimità del Castello ha un andamento tortuoso e, scorrendo in una stretta gola incisa nella roccia calcarenitica, forma tre grandi anse, l'ultima delle quali abbraccia il colle di Poggio Diana.



Come di consueto, l'escursione sarà guidata da una guida naturalistica Aigae e da un archeologo, che insieme offriranno un'esperienza stimolante e completa ai visitatori.



Raduno: Alle 10:00 all'uscita di Ribera della SS 115 (incrocio con SP 33).

Link Google Maps: https://goo.gl/maps/t4P4TDNPg82QCEmh7



> Prenotazione obbligatoria:

3279849519/3208361431

info@archeofficina.com