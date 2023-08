Al calar del sole "N'arancina speciale" al giardino della Kolymbethra

N'arancina speciale al Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi di Agrigento. Una serata all'insegna della solidarietà, della reciprocità e della sensibilizzazione sulla inclusione sociale e lavorativa. Ospiti di un evento dedicato alle Sere d'Estate del Fai-Fondo per l'ambiente italiano, che ha visto, e vedrà, un ricco calendario di eventi. Durante la serata sarà presentato il progetto “N'Arancina speciale”, della cooperativa Etnos di Caltanissetta e il progetto sociale “Beer up – da maestri a maestri” della Sport T21 Sicilia di Palermo e della Aipd di Termini Imerese.

Appuntamento il 28 agosto a partire dalle ore 20 alla Valle dei Templi di Agrigento – giardino della Kolymbetra “Al calar del sole”, sere del Fai, per un evento che pone l'attenzione su una tematica importante, quella della inclusione sociale, per degustare le arancine prodotte con ingredienti a chilometro zero che valorizzano il territorio e l'inclusione. Durante la serata, sarà proiettato il cortometraggio “Le ricette dello chef Antonio per la rivoluzione”, prodotto dalla Sarraz Pictures e diretto da Trevor Graham con Antonio De Benedetto e Mirko Piras. De Benedetto è un cuoco con una missione: cambiare il mondo con uno strumento particolare, il cibo. Il progetto vede la collaborazione dell'associazione Albergo etico di Asti.

N'arancina speciale è un progetto della coop. soc. Etnos, capitanata da Fabio Ruvolo, e vede protagoniste persone con disabilità ed ex minori stranieri non accompagnati, coinvolte in un percorso inclusivo lavorativo di realizzazione e di vendita di arancine, le quali vengono prodotte con ingredienti tipici del territorio. In particolare, il progetto fa affidamento sui presidi Slow food - associazione che nasce per il recupero e la salvaguardia di piccole produzioni di eccellenza gastronomica, minacciate dall'agricoltura industriale, dal degrado ambientale, dall'omologazione; promuove la degustazione a ritmo lento di cibi genuini – su Coldiretti Sicilia e su fattoria Rosanna – marchio commerciale Restart!, che impegna le donne vittime di violenza nella produzione di erbe aromatiche. N'arancina speciale parteciperà all'aperitivo “speciale” a base di arancine e birra artigianale a marchio T21 prodotte dai ragazzi down della Ads Sport T21, associazione dilettantistica che si occupa di formazione e integrazione per ragazzi e ragazze con sindrome di Down, e Aipd di Termini Imerese, con la collaborazione del maestro birraio Vito Biundo del birrificio Bruno Ribadi.

Alla serata saranno presenti ospiti e testimonial che hanno a cuore la tematica dell'inclusione sociale e della reciprocità come Nadia Lauricella, influencer siciliana; l'attore, regista e scrittore Matteo Contino e Edoardo Buscetta, giovane attore. Inoltre, Fabio Ruvolo, presidente della coop. soc. Etnos di Caltanissetta e Giampiero Gliubizzi, presidente dell'associazione Sport T21 Sicilia – Odv di Palermo. Previsti i saluti (in video messaggio) di Alex Toselli dell'Albergo etico di Asti.

Sinossi del film “Le ricette dello chef Antonio per la rivoluzione”

Una deliziosa e piacevole storia con antipasto, portata principale e dessert. Antonio De Benedetto è uno chef italiano con un’ambiziosa missione: cambiare il mondo attraverso il cibo. Per farlo, ha dato vita a un ristorante e un hotel nei quali lo staff è composto in larga parte da giovani uomini e donne con disabilità che arrivano da tutta Italia per formarsi e lavorare. Questi ragazzi e ragazze, ognuno con i propri sogni e progetti per il futuro, vengono formati da Antonio per affrontare un percorso verso la libertà e l’indipendenza.