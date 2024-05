Festival ApriMay ad Oceanomare, arriva la musica di Massimiliano Troiani

Sesto appuntamento con ApriMay, il festival sulla spiaggia di Oceanomare, a San Leone, che ospita diversi artisti della scena musicale italiana: si raccontano sul palco e propongono una selezione della musica a loro più cara in versione dj set.

ApriMay, realizzato in collaborazione con Aranciamara, quest’anno affida la conduzione a Riccardo GaZ che intervista dal vivo gli ospiti che saranno coinvolti in un talk prima di esibirsi in dj set. Domenica 12 maggio, sul palco di Oceanomare, alle 18 ci sarà Massimiliano Troiani, dj producer che, con la sua versalità e passione per la vita attraverso la musica, conduce il pubblico in un viaggio sonoro in giro per il mondo. La sua è una selezione musicale inconfondibile ed eclettica che attraversa vari generi: afro makossa, disco, funk, tropical beatz e brazilian rhythm.

I precedenti appuntamenti di ApriMay hanno visto sul palco di Oceanomare Roy Paci, Dino Sole, Saturnino (bassista di Lorenzo Jovanotti), Lello Analfino e Alessio Bertallot. Il 19 maggio sarà il turno di Angelo Magni e La Vinciguerra mentre il 26 maggio si chiuderà con Dj Yanez & Lorrè from Shakalab. Ingresso libero.