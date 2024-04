Festival ApriMay ad Oceanomare, c’è Alessio Bertallot con la musica di "B-Side"

Quinto appuntamento con ApriMay, il festival sulla spiaggia di Oceanomare, a San Leone, che ospita diversi artisti della scena musicale italiana: si raccontano sul palco e propongono una selezione della musica a loro più cara in versione dj set.

ApriMay, realizzato in collaborazione con Aranciamara, quest’anno affida la conduzione a Riccardo GaZ che intervista dal vivo gli ospiti che saranno coinvolti in un talk prima di esibirsi in dj set. Domenica 5 maggio, sul palco di Oceanomare, alle 18 ci sarà Alessio Bertallot, musicista, dj, cantante, autore. Dagli anni ’90 è la voce elegante e notturna che divulga i “nuovi suoni”, il punto di riferimento per la musica alternativa in Italia. Protagonista a Radio Deejay, Radio 2 e oggi a Radio Capital con lo storico format “B Side”, iconico programma di divulgazione musicale. In televisione ha condotto ed è stato autore su Mtv, Rai 5 e Sky Arte. Premio della critica al Festival di Sanremo 1992 e Premio Flaiano nel 2012. Direttore artistico di TIMmusic, della web radio Casa Bertallot e di Radio Mercato Centrale. E’ stato dj ai piatti nei grandi club ed eventi (dal Privilege di Ibiza ad Expo Dubai 2021-22). Alessio Bertallot è da sempre creativamente teso alla ricerca e alla condivisione dell’innovazione musicale e culturale.

I precedenti appuntamenti di ApriMay hanno visto sul palco di Oceanomare Roy Paci, Dino Sole, Saturnino (bassista di Lorenzo Jovanotti) e Lello Analfino. Il 12 maggio è atteso Massimiliano Troiani (ex Radio Capital) mentre il 26 maggio ci saranno Dj Yanez & Lorrè from Shakalab.