Oceanomare, torna la rassegna "ApriMay" con tanti ospiti nei 2 mesi che anticipano l'estate: talk e dj set con Roy Paci

“L’amore in tutte le sue forme”: questo il sottotitolo dell’edizione 2024 di “ApriMay”, il format primaverile ideato da “Aranciamara”, che torna anche quest’anno, come sempre ad Oceanomare, sulla sesta spiaggia del viale delle Dune. E come da tradizione inizia la prima domenica di aprile, il 7, per concludersi l’ultima domenica di maggio. Alle 18,30 il palcoscenico esterno di Oceanomare ospiterà uno show multiforme dove la musica viene “raccontata” oltre che ascoltata. Sarà un appuntamento settimanale che però, ogni 15 giorni, a saltare, vedrà la partecipazione di un ospite che sarà accolto, in consolle, dal "padrone di casa" Riccardo GaZ.

Il primo di questi è Roy Paci, protagonista di un dj set fino al calar del sole. Il compositore, cantante e trombettista siciliano (è originario di Augusta in provincia di Siracusa), parlerà del suo lungo percorso artistico cominciato all’inizio degli anni Ottanta e che lo ha portato a pubblicare ben 9 album, 7 dei quali con la formazione degli Aretuska. Il sound di Roy Paci è assolutamente riconoscibile perché ha creato un genere del tutto a sé stante: una sorta di “sicilianità” a tutto tondo che si esprime attraverso la musica.

Ad Oceanomare proporrà un dj set che riassume parte della musica a lui più cara, proposta al pubblico “come se la selezionasse nella sua stanza”. E avrà modo anche di raccontarsi attraverso un talk condotto da Riccardo GaZ.

Ingresso libero