“Appuntamento in giardino”, alla Kolymbethra un sabato di visite speciali e laboratori

L’associazione “Parchi e giardini d’Italia”, sabato 1 giugno, organizza un'autentica festa del giardino che nasce in accordo con l'iniziativa "Rendez-vous aux jardins” che si svolgerà in contemporanea in numerosi Paesi europei.

Anche quest’anno il giardino della Kolymbethra nella Valle dei templi aderisce al progetto proponendo, a mezzogiorno, una speciale visita intitolata "Alla scoperta dei paesaggi della Kolymbethra" con l'agronomo Giuseppe Lo Pilato.

Alle 16 è in programma il laboratorio didattico "Fiori, olii e foglie”: Maria Stella Lombardo, vera appassionata di saponi artigianali, condurrà un laboratorio creativo, adatto a grandi e piccoli, durante il quale si potrà imparare il metodo tradizionale per creare saponi con coloranti naturali, olii essenziali, foglie, fiori e spezie raccolte in giardino. Una coinvolgente esperienza in cui affinare l'olfatto immersi tra i colori, le forme e i profumi della Kolymbethra.

Alla fine dell’attività ciascuno porterà con sé la propria creazione a ricordo della giornata trascorsa insieme.

Biglietto d’ingresso 7 euro. Ridotto (6-18 anni) 2 euro. Famiglia (2 adulti e figli da 6a 18 anni) 15 euro. Residenti ad Agrigento 5 euro. I bambini fino a 5 anni iscritti al Fai entrano gratis. Supplemento laboratorio 5 euro. Supplemento ipogei 10 euro (intero), riduzione a 7 euro per iscritti Fai e visitatori dai 6 ai 18 anni. Gratis fino a 5 anni.