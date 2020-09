Appello ai donatori, l'Adas torna in piazza: due i punti di raccolta

Per consentire alla cittadinanza di donare con generosità il proprio sangue l’Adas, effettuerà due raccolte. Nel dettaglio i volontari saranno in azione domenica 20 settembre ad Aragona davanti la Parrocchia Madonna del Rosario dalle 8 alle 12 ed a Realmonte sempre alla stessa ora. A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione.